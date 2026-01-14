Clair Obscur: Expedition 33 обошла «Ведьмака 3» по количеству наград «Игра года»

В 2025 году Clair Obscur: Expedition 33 поднялась на третье место в топе проектов по количеству наград «Игра года». За прошедшие 12 месяцев игра получила 291 награду в данной категории.

Таким образом, видеоигра от французской студии Sandfall Interactive смогла обойти такие культовые проекты, как «Ведьмак 3: Дикая Охота» (281 награда) и Baldur’s Gate 3 (288 наград). При этом Clair Obscur уступает по признанию The Last of Us Part 2 (326 наград) и Elden Ring (435 наград).

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля на ПК, PS5, Xbox Series. На агрегаторе Metacritic средняя оценка от критиков составляет 92 балла, от пользователей — 9,6 балла из 10. Игра рассказывает о группе людей, которые отправляются в путешествие с целью победить Художницу. Она выводит на монолит число, и если у человека возраст совпадает с этой цифрой, то он умирает. Проект признавался лучшей игрой 2025 года на многих премиях и в топах.