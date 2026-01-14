ASUS объявила о подорожании своей техники из-за кризиса памяти

Компания ASUS уведомила партнеров о предстоящем повышении цен на свою продукцию, которое вступит в силу с 5 января. В корпорации объясняют решение ростом стоимости оперативной памяти и сохраняющимся дефицитом на мировом рынке, сообщает Kotaku.

© Газета.Ru

В ASUS подчеркивают, что корректировка цен необходима для поддержания стабильных поставок, сохранения качества устройств и уровня сервисного обслуживания. Подорожание затронет продукцию, напрямую зависящую от стоимости памяти и накопителей, включая ноутбуки, настольные ПК, а также отдельные комплектующие.

Отдельного внимания заслуживает время объявления о повышении цен — оно приходится накануне выставки CES 2026, в рамках которой ASUS традиционно представит свои новинки. На фоне уже сложившегося высокого ценового уровня это может привести к пересмотру ожиданий рынка в отношении стоимости следующего поколения устройств компании.

По мнению экспертов, дефицит на рынке памяти, связанный с развитием технологий искусственного интеллекта, способен повлиять не только на рынок ПК, но и на сроки и конфигурации следующего поколения игровых консолей PlayStation и Xbox, а также стоимость актуальных моделей.

Ранее сообщалось, что ASUS отказалась от выпуска новых смартфонов.