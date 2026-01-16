Пользователи Steam переходят на процессоры AMD

Valve опубликовала декабрьскую статистику Steam Hardware Survey, в которой заметны ускоренный рост доли процессоров AMD и продолжающееся увеличение объемов оперативной памяти, несмотря на глобальный дефицит DRAM. Об этом сообщает Tom's Hardware.

© AMD

По итогам декабря доля процессоров AMD в системе Steam достигла 47,27%, увеличившись за месяц сразу на 4,66%. В третьем квартале компания уже преодолела рубеж в 40%, а за четыре месяца суммарный прирост составил около 7%.

Intel сохраняет формальное лидерство с показателем 55,47%, однако ее доля последовательно снижается. Аналитики отмечают, что переход AMD на платформу AM5 с отказом от поддержки DDR4 контрастирует со стратегией Intel: процессоры Raptor Lake Refresh, которые по ряду характеристик превосходят Arrow Lake, совместимы как с DDR4, так и с DDR5.

Среди пользователей Steam по-прежнему высок спрос на процессоры AMD с микроархитектурой Zen 3. Даже устаревший Ryzen 7 5800X3D, официально снятый с продажи, остается востребованным на вторичном рынке и в ряде случаев продается дороже нового Ryzen 7 9800X3D. Давление на позиции Intel усиливают и репутационные факторы — в частности, проблемы с чипами Raptor Lake, выявленные в 2024 году. Для сравнения, еще пять лет назад доля Intel в Steam Hardware Survey достигала 77%.

Отдельного внимания заслуживает динамика рынка оперативной памяти. Несмотря на острый мировой дефицит и более чем двукратный рост цен на потребительские модули DRAM, вызванный высоким спросом со стороны индустрии искусственного интеллекта, пользователи Steam продолжают активно наращивать объемы ОЗУ.

Так, доля систем с 32 Гб памяти выросла до 39,07% (+2,11%), практически сравнявшись с конфигурациями на 16 Гб, которые установлены на 40,14% компьютеров. Эксперты не исключают, что именно дефицит и рост цен подтолкнули часть пользователей к ускоренному апгрейду.

В остальных категориях существенных изменений не зафиксировано. Windows 11 остается доминирующей операционной системой с долей 70,83% среди пользователей Steam, а самой распространенной видеокартой по-прежнему является старая и бюджетная NVIDIA GeForce RTX 3060, установленная на 6,26% игровых ПК.

