В Сети подробно сравнили флагманские процессоры Snapdragon 8 Gen 5 и 8 Gen 3

Qualcomm представила не так давно Snapdragon 8 Gen 5 для смартфонов. Чем он лучше своего предшественника, 8 Gen 3, выпущенного два года назад? СМИ попытались разобраться.

© Ferra.ru

Производительность

Новый чип заметно быстрее. В тестах Geekbench он опередил старый на 26% в однопоточных задачах и на 42% — в многопоточных, например при монтаже видео. Общий балл в AnTuTu у новинки выше на 30%.

Энергоэффективность

8 Gen 5 сделан по более тонкой 3-нанометровой технологии, что позволяет ему работать мощнее, но при этом меньше нагреваться и экономнее расходовать заряд батареи.

© Gizmochina

Графика и камера

Графический процессор в новой модели (Adreno 840) на 11% шустрее. Система обработки изображений (ISP) также улучшена: она лучше справляется со съёмкой ночью, записывает видео в высоком качестве и может убирать шум ветра при записи звука.

Связь

Оба процессора поддерживают самые быстрые стандарты 5G и Wi-Fi 7, но в новом чипе используется более современный модем X80.

Что выбрать? Для повседневных задач разница будет не так заметна, поэтому, если найдёте смартфон на 8 Gen 3 по привлекательной цене — покупайте его.