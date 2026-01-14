Цифровые копии игры для PlayStation 5 подорожали до 17 899 рублей

Цифровые копии игр для PlayStation 5 подорожали в российской рознице до 17 899 рублей. На это 1 и 2 января 2026 года обратили внимание ряд автором Telegram-каналов, включая игрового журналиста и блогера Антона Логвинова. Во всех случаях был прикреплен скриншот из интернет-магазина «М.Видео».

© Газета.Ru

В частности, указанный ценник появился у EA Sports FC 25 на сайте ритейлера «М.Видео». Указанную сумму продавец просит за копию для PS5 в турецком регионе PlayStation Store. Со скидкой игра предлагается за 15 999 рублей. Официальная стоимость игры в турецкой версии PlayStation Store составляет 2 900 лир, что по курсу на 2 января 2026 года составляет примерно 5 400 рублей.

Call of Duty: Black Ops 6 для PS5 в «М.Видео» продают за 17 299 рублей, а Science Black Myth: Wukong, Silent Hill 2 и Sony Astro Bot – за 15 499 рублей. Во всех случаях речь идет о стандартных изданиях.

Игры для Xbox отпускаются по более низкой цене. За Forza Motorsport и Payday 3 Gold Edition в «М.Видео» просят 12 499 рублей. В свою очередь Warhammer 40,000: Space Marine 2 обойдется в 11 499 рублей.

Ранее выяснилось, что в Epic Games Store бесплатно и навсегда дарят сразу четыре игры.