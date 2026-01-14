Датчик в блоке питания ASRock спас от возгорания разъем разогнанной RTX 5090
Владелец видеокарты MSI RTX 5090 Ventus на форуме Overclock.net рассказал, что блок питания ASRock ATX 3.1 спас его карту от серьёзных повреждений.
Он значительно увеличил мощность карты с помощью модификаций, из-за чего она потребляла около…. 1350 Вт. Так, во время тестирования специальный датчик температуры, встроенный в кабель питания, обнаружил перегрев разъема на стороне видеокарты. Когда температура достигла опасного уровня, блок питания автоматически отключился и не запускался, пока кабель не остыл. После отключения пользователь обнаружил, что разъём на карте потемнел и уже начал плавиться.
Ключевую роль сыграла технология ASRock — в их новом кабеле питания есть датчик, который постоянно контролирует нагрев в месте подключения к видеокарте. Если температура превышает безопасный порог, система защиты отключает питание, предотвращая возможное возгорание или поломку.
Сам пользователь признался, что “играл с огнём”.