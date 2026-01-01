В Epic Games Store дарят стратегию Total War: Three Kingdoms и шутер Wildgate

1 января в Epic Games Store стартовала новая раздача в честь новогодних праздников. В этот раз в магазине раздают сразу два проекта: стратегию Total War: Three Kingdoms и сетевой шутер Wildgate.

Раздача обеих игр в Epic Games Store продлится до 8 января, 19:00 мск, после чего начнётся новая еженедельная раздача. Total War: Three Kingdoms недоступна в России и Беларуси, тогда как Wildgate можно забрать по всему миру.

Total War: Three Kingdoms — стратегия в реальном времени и часть культовой серии Total War. События игры разворачиваются во времена китайского Троецарствия. В Steam у проекта 72% положительных обзоров во многом из-за отказа от дальнейшей поддержки стратегии.

Wildgate — сетевой PvPvE-шутер от первого лица с тактическими боями на космических кораблях. В Steam у игры 79% положительных обзоров.