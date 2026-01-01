Qikert покинул MIBR по CS 2

Киберспортсмен из Казахстана Алексей Qikert Голубев больше не является игроком состава MIBR по CS 2.

По информации инсайдеров, бразильская организация рассматривала возможность сохранить Qikert в команде, однако сторонам не удалось договориться о продолжении сотрудничества. Голубев выступал за MIBR с сентября 2025 года на правах аренды из PARIVISION.

Ранее команду также покинул тренер состава по CS 2 Джонатан jnt Сильва. На момент публикации материала MIBR не объявила имя нового наставника и не сделала официального заявления по изменениям в ростере.

Текущий состав MIBR: