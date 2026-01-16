Названы самые продаваемые игры за последние пять лет
С 2020 года на всех крупных платформах появлялись игры в самых разных жанрах. Это были и симуляторы жизни, и масштабные ролевые игры с открытым миром. Но какие из них покупали больше всего?
Первую строчку заняла Animal Crossing: New Horizons. Было продано 48,2 миллиона её копий.
На втором месте расположилась игра Hogwarts Legacy. Её купили 34 миллиона людей.
Отметки 30 миллионов копий достигли сразу четыре видеоигры. Это Elden Ring, Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops Cold War и Call of Duty: Vanguard.
Шесть игр Nintendo в сумме были проданы тиражом 144,7 миллиона копий. Никакому другому издателю или разработчику не удалось добиться такого же результата.