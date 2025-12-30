Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2025 год
Компания Valve подвела итоги уходящего года на своей игровой платформе Steam.
На отдельной странице сервис опубликовал несколько списков лидеров по отдельным показателям, которые внутри не ранжированы по местам.
В абсолютной категории в финансовом плане оказалось 7 из 12 игр, которые вышли в 2025 году и смогли наравне конкурировать с "тяжеловесами", вроде Counter-Strike 2 и Dota 2.
Не попала в списки по вопросам прибыльности и приключенческая ролевая Clair Obscur: Expedition 33, триумфально собравшая урожай номинаций и премий в прошедшем наградном сезоне, ограничившись попаданием в топ проектов, которые проходят с геймпадом.
На портативном Steam Deck среди новинок 2025-го отметились только Hades II и Hollow Knight: Silksong.
Целиком рейтинги выглядят следующим образом.
Лучшие игры по размеру валовой выручки
Battlefield 6
ARC Raiders
PUBG: Battlegrounds
R.E.P.O.
Borderlands 4
Counter-Strike 2
Apex Legends
Monster Hunter Wilds
Schedule I
Call of Duty
Dota 2
Marvel Rivals
Лучшие новинки по размеру валовой выручки
Borderlands 4
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Civilization VII
Monster Hunter Wilds
ARC Raiders
Schedule I
Elden Ring Nightreign
Battlefield 6
Hollow Knight: Silksong
Dune: Awakening
Kingdom Come: Deliverance II
EA Sports FC 26
Самые популярные игры по числу уникальных юзеров
Peak
Left 4 Dead 2
Grand Theft Auto V
Terraria
R.E.P.O.
Apex Legends
Marvel Rivals
Delta Force
Counter-Strike 2
PUBG: Battlegrounds
Dota 2
Stardew Valley
Самые популярные игры на Steam Deck
Baldur's Gate 3
Hades II
Hollow Knight: Silksong
Balatro
Hades
Elden Ring
Hollow Knight
Cyberpunk 2077
Stardew Valley
Vampire Survivors
Red Dead Redemption 2
"Ведьмак 3: Дикая охота"
Самые популярные игры с контроллером
Elden Ring Nightreign
Monster Hunter Wilds
It Takes Two
Hollow Knight
Red Dead Redemption 2
Black Myth: Wukong
Elden Ring
Split Fiction
Clair Obscur: Expedition 33
Skate.
Forza Horizon 5
Hollow Knight: Silksong
Лучшие VR-игры года по числу уникальных игроков
Gorilla Tag
VRChat
Phasmophobia
No Man's Sky
ARK: Survival Evolved
Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades
Assetto Corsa
Half-Life Alyx
The Elder Scrolls V: Skyrim VR
VTOL VR
Beat Saber
Blade & Sorcery