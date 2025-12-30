Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2025 год

Компания Valve подвела итоги уходящего года на своей игровой платформе Steam.

На отдельной странице сервис опубликовал несколько списков лидеров по отдельным показателям, которые внутри не ранжированы по местам.

В абсолютной категории в финансовом плане оказалось 7 из 12 игр, которые вышли в 2025 году и смогли наравне конкурировать с "тяжеловесами", вроде Counter-Strike 2 и Dota 2.

Не попала в списки по вопросам прибыльности и приключенческая ролевая Clair Obscur: Expedition 33, триумфально собравшая урожай номинаций и премий в прошедшем наградном сезоне, ограничившись попаданием в топ проектов, которые проходят с геймпадом.

На портативном Steam Deck среди новинок 2025-го отметились только Hades II и Hollow Knight: Silksong.

Целиком рейтинги выглядят следующим образом.

Лучшие игры по размеру валовой выручки

Battlefield 6

ARC Raiders

PUBG: Battlegrounds

R.E.P.O.

Borderlands 4

Counter-Strike 2

Apex Legends

Monster Hunter Wilds

Schedule I

Call of Duty

Dota 2

Marvel Rivals

Лучшие новинки по размеру валовой выручки

Borderlands 4

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Civilization VII

Monster Hunter Wilds

ARC Raiders

Schedule I

Elden Ring Nightreign

Battlefield 6

Hollow Knight: Silksong

Dune: Awakening

Kingdom Come: Deliverance II

EA Sports FC 26

Самые популярные игры по числу уникальных юзеров

Peak

Left 4 Dead 2

Grand Theft Auto V

Terraria

R.E.P.O.

Apex Legends

Marvel Rivals

Delta Force

Counter-Strike 2

PUBG: Battlegrounds

Dota 2

Stardew Valley

Самые популярные игры на Steam Deck

Baldur's Gate 3

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Balatro

Hades

Elden Ring

Hollow Knight

Cyberpunk 2077

Stardew Valley

Vampire Survivors

Red Dead Redemption 2

"Ведьмак 3: Дикая охота"

Самые популярные игры с контроллером

Elden Ring Nightreign

Monster Hunter Wilds

It Takes Two

Hollow Knight

Red Dead Redemption 2

Black Myth: Wukong

Elden Ring

Split Fiction

Clair Obscur: Expedition 33

Skate.

Forza Horizon 5

Hollow Knight: Silksong

Лучшие VR-игры года по числу уникальных игроков

Gorilla Tag

VRChat

Phasmophobia

No Man's Sky

ARK: Survival Evolved

Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades

Assetto Corsa

Half-Life Alyx

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

VTOL VR

Beat Saber

Blade & Sorcery