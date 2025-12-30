Как забросать ракетчика снежками в Arc Raiders: гайд

В Arc Raiders стартовала 10 неделя испытаний, и она вызвала немало шума среди игроков, поскольку одно из испытаний… Предлагает забрасывать ракетчиков снежками. Портал gamerant.com рассказал, как это сделать.

Для того, чтобы выполнить испытание, нужно бросить как минимум 4 снежка в активного ракетчика. Но перед этим, конечно, необходимо запастись снежками: их можно отыскать на любой карте, где активен модификатор «Похолодание». Просто поищите кучки снега и подойдите к ним, чтобы взять снежки. Постарайтесь запасти как минимум 20 штук и положите их в слот быстрого использования.

После этого нужно найти ракетчика. Одна из лучших локаций для этого испытания — госпиталь на карте Погребенный город. Обычно там всегда есть ракетчик, а окружающие здания обеспечат укрытие от ракет. На дамбе можно поискать ракетчика у погрузочного отсека — там тоже есть несколько потенциальных точек для боя.

Далее — ракетчика нужно обездвижить, чтобы по нему проще было попадать снежками. Для этого можно кинуть в него либо «Коронный номер», либо драйвер осы; еще один вариант — отстрелить два двигателя на одной стороне корпуса, чтобы снизить мобильность робота. Так или иначе, вы получите окно времени, которое позволит забросать ракетчика снежками в безопасности.

Для получения 3 звезд за испытание нужно набрать 4 000 очков — или метнуть 16 снежков, поскольку каждый дает 250 очков. Кроме того, вам нужно будет благополучно эвакуироваться из рейда, поэтому постарайтесь покинуть матч, как только выполните цель.

Ниже — пара полезных советов.