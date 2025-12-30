NVIDIA купила акции Intel на $ 5 млрд для развития ИИ и новых процессоров

Компания NVIDIA официально стала владельцем доли в Intel — Федеральная торговая комиссия США обобрила сделку по приобретению акций на сумму $ 5 млрд.

Первая информация о покупке появилась в сентябре. Тогда Intel отметила, что продолжит выпускать видеокарты, несмотря на сотрудничество с NVIDIA, однако компании будут сотрудничать в области ИИ и разработки новых процессоров.

Новые чипы обеих компаний будут создаваться на архитектуре x86 и включать в себя платформу RTX. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что сотрудничество свяжет успехи компании в разработке искусственного интеллекта с процессорами Intel.