В Epic Games Store раздают головоломку Viewfinder

29 декабря в Epic Games Store стартовала новая раздача в честь новогодних праздников. В этот раз в магазине раздают головоломку Viewfinder.

Раздача Viewfinder в Epic Games Store продлится до 30 декабря 19:00 мск, после чего начнётся новая раздача. Забрать игру можно во всех регионах, включая Россию.

Viewfinder от студии Sad Owl Studios вышла в 2023 году и получила высокие оценки от критиков и игроков. В головоломке необходимо преобразить реальность с помощью различных фотографий, проходя уровень за уровнем.

В Steam у игры 94% положительных отзывов — проект хвалят за нетривиальные загадки и очень приятную стилизованную графику.