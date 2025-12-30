Адаптеры ноутбучной DDR5 для десктопов проверили на практике

В последнее время рынок заполонили адаптеры SODIMM-to-DIMM, открывающие возможность установки оперативной памяти SO-DIMM в стандартные слоты DIMM десктопных платформ. Эта технология оказалась востребована, так как избавляет от необходимости приобретать более дорогие версии для стационарных ПК.

© MobiDevices

При этом SO-DIMM модули дешевле, хотя и не существенно, около 15-20%. Такие адаптеры можно найти в широком ассортименте на онлайн-площадках вроде Amazon, в диапазоне цен от $8 до $18.

YouTube-канал Hardware Canucks провёл тестирование этого решения, сопоставив работу интегрированной памяти DDR5-6000 и DDR5-4800, подключенной посредством адаптера. В результате тестирований в играх с разрешением Full HD разница была минимальна, подтверждая работоспособность метода без ощутимой потери скорости.

Учитывая стремление многих пользователей к бюджетному обновлению компьютерных систем без снижения производительности, потенциал применения этих адаптеров велик. Благодаря технологическому прогрессу они отличаются высокой надёжностью, гарантируя стабильность соединения и целостность сигнала между SO-DIMM и DIMM.

К тому же, SO-DIMM модули, часто применяющиеся в ноутбуках благодаря своей компактности, могут предложить преимущества перед DIMM в ситуациях, где важны экономия пространства и эффективное охлаждение. Поэтому тенденция использования адаптеров SODIMM-to-DIMM может возрасти, особенно среди энтузиастов технологий и в отраслях, ориентированных на компактные вычислительные решения