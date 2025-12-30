Выход PlayStation 6 и новой Xbox могут перенести из-за кризиса оперативной памяти

Из-за ажиотажа на рынке оперативной памяти компании Sony и Microsoft могут отложить выход игровых консолей следующего поколения, об этом пишет Insider Gaming. Изначально релизы PlayStation 6 и новой Xbox были запланированы на 2027 год.

Инсайдер Том Хендерсон также отметил, что если ситуация с ценами на оперативную память не изменится, в 2026 году ожидается повышение цен на все игровые приставки.

Причина подорожания памяти заключается в популярных нейросетях — OpenAI, xAI, Google. Другие ИИ-компании массово скупают накопители для работы ChatGPT, Grok, Gemini и других языковых моделей. Из-за этого цены на ОЗУ взлетели до уровня топовых видеокарт и MacBook.