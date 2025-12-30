Ryzen 5600 стал лучшим процессором

Редакция PC Games Hardware назвала процессоры с лучшим соотношением цены и производительности по состоянию на декабрь 2025 года.

© Ferra.ru

Для рейтинга журналисты протестировали 27 моделей в 14 играх и пяти рабочих задачах.

Победителем стал Ryzen 5 5600 для платформы AM4. Несмотря на возраст, процессор показал отличную игровую и прикладную производительность при минимальной цене, что сделало его самым выгодным выбором на рынке.

Второе место занял Ryzen 5 7500F для AM5 — более современное решение с хорошим заделом на будущее. Третью строчку получил Core i5-14400F под LGA 1700.

© PC Games Hardware

Далее в топ-5 вошли Ryzen 7 5800X и Core Ultra 5 225F. В десятке также оказались Core i5-14600K, Ryzen 5 7600X, Core Ultra 5 245K, Ryzen 5 9600X и Core Ultra 7 265K.

Самыми невыгодными по цене к производительности PCGH назвали флагманы Ryzen 9 7950X и Ryzen 9 9950X3D — их высокая стоимость не компенсируется приростом скорости.