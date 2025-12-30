В соревнования блогера MrBeast по Minecraft проникли русские хакеры

Крупный интернет-конкурс, организованный знаменитым блогером MrBeast в Minecraft, столкнулся с масштабными нарушениями и хакерскими атаками. Об этом сообщает издание The Gamer.

В соревновании, где 500 девушек противостояли 500 юношам за приз в $50 000, женская команда подверглась скоординированному саботажу. Участница под ником ZavvyGamer сообщила, что в их команду проникли хакеры из России, использовавшие ИИ-изображения и дипфейки для сокрытия личности. Злоумышленники начали «массово убивать каждую увиденную девушку», а также размещали на карте таблички со свастиками и оскорбительными надписями.

По словам стримера Phoefi, хакеры не только устраивали бойню, но и подкупали участниц, предлагая награду за убийства союзниц. Ситуация усугубилась тем, что из-за волны обмана внутри женской команды возникла атмосфера недоверия, которая вылилась в травлю трансгендерных участниц. Их якобы определяли по тембру голоса, что спровоцировало серьезный конфликт на почве трансфобии.

Проблемы начались еще до старта игры. Изначально мероприятие анонсировалось как мирное, но из-за малого числа заявок от девушек организаторы рассылали приглашения практически всем проявившим интерес. По словам ZavvyGamer, многие приглашенные не умели даже создавать верстак. Участники также обвинили администрацию в предвзятости: по их данным, модераторы помогали мужской команде, раскрывая расположение противниц и давая подсказки, а также беспричинно возрождали проблемных игроков для увеличения их экранного времени.

Ни один из этих инцидентов не был показан в итоговом видео MrBeast, лишь частично упомянут в описании. Конкурс не останавливали для наведения порядка, что вызвало недовольство участников. Phoefi пообещала выпустить видео со своей версией событий, чтобы пролить свет на реальное положение дел. Участницы же выражают разочарование тем, что финальный монтаж исказил картину происходящего, выставив женскую команду в невыгодном свете.

