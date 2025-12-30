Запуск RTX 50XX и Radeon RX 90XX назвали худшими среди стартов видеокарт за 20 лет

Старт продаж видеокарт NVIDIA RTX 50XX и AMD Radeon RX 90XX стали худшими за последние 20 лет. К такому выводу пришли профильные журналисты и обозреватели, подводя итоги 2025 года.

© Ferra.ru

Основная проблема оказалась не в самих GPU, а в полном хаосе вокруг цен, поставок и позиционирования.

Так, у AMD старт RDNA 4 сопровождался отсутствием референсных карт и путаницей с рекомендованной ценой. Одни и те же модели за сутки «меняли» цену с $599 до $800–900, а реальные розничные цены стабильно превышали заявленные.

У NVIDIA ситуация была не лучше: дефицит, проблемы с драйверами, опасения из-за кабелей питания и массовый ценовой грабеж со стороны партнеров и ритейлеров.

В результате номинально среднеценовые RTX 5070 Ti и RX 9070 XT месяцами продавались по $900+, а рост производительности часто объяснялся не новым «железом», а технологиями вроде Multi-Frame Generation.

Авторы отмечают: за два десятилетия индустрии они не помнят столь неудачного и раздражающего запуска нового поколения видеокарт.