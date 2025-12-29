Видеоигры 1980-х оказались полезны от выгорания

Если к концу года вы чувствуете себя выгоревшим — вы не одиноки. К счастью, найдено неожиданное средство — достать с полки старые картриджи Nintendo.

© Телеканал «Наука»

Авторы исследования в JMIR Serious Games обнаружили, что игры серий Super Mario Bros. и Yoshi способны пробуждать детский восторг, который повышает уровень счастья и снижает риск эмоционального выгорания.

«Наше исследование выявило, что путь к преодолению выгорания у молодых взрослых может лежать не только в традиционных практиках оздоровления, но и в возвращении к радости. Такие игры, как Super Mario Bros. и Yoshi, могут стать действенным противоядием от цинизма и усталости, характерных для синдрома выгорания», — пояснил профессор Андреас Айзингерих из Имперского колледжа Лондона, один из авторов работы.

В основу исследования легло 41 интервью со студентами. Они описывали эти игры как вдохновляющие и сравнивали их с «отпуском для ума» — возвращением в беззаботное детство.

«Когда я играю в Yoshi, это похоже на путешествие во времени. Я снова становлюсь тем ребенком, который восхищается красотой мира и его возможностями. Это как новый старт», — поделился один из опрошенных.

«Продолжай собирать монетки радости. Подкрепляй себя маленькими моментами счастья и никогда не переставай искать скрытые блоки. Этому меня научил Super Mario», — добавил другой участник.

По мнению респондентов, игры дают освежающую передышку от академического стресса и современной культуры постоянной онлайн-доступности.

Онлайн-опрос 336 студентов подтвердил выводы из интервью: те, кто во время игры испытывал больше «детского восторга», демонстрируют более высокий уровень общего счастья — и, как следствие, значительно меньший риск выгорания.

По словам исследователей, радость от игры запускает цепную реакцию, укрепляющую эмоциональное благополучие: счастье выступает связующим звеном между восторгом и снижением риска выгорания.

«В совокупности игры Super Mario Bros. и Yoshi обеспечивают психологическое восстановление. Их теплая эстетика, жизнерадостная музыка и отсутствие жесткого давления не истощают, а наполняют силами. Игра ощущается как передышка для мозга, подобно прогулке по приятному парку. Очарование и доброта, присущие этим играм, не оставляют места цинизму, — резюмируют авторы. — Игры дарят радостные звуки и милые визуальные эффекты, которые на фоне отсутствия агрессивного давления помогают восстановить чувство компетентности и самостоятельности, противодействуя беспомощности — основе выгорания».

Они предупредили, однако, что видеоигры не устраняют системных причин выгорания, а чрезмерное погружение в цифровой мир может стать дезадаптивным.