Названа главная проблема PlayStation

Консоль Sony PlayStation 6, вероятно, продемонстрирует самый незаметный прогресс в графике по сравнению с другими приставками. Об этом сообщает профильное издание GAMINGbible.

© Lenta.ru

По словам редактора медиа Ричарда Бреслина, приставка PS6 еще не вышла, но уже можно предположить, с какой главной проблемой будет связан ее релиз. Специалист заявил, что гейминг на консолях достиг пика развития на актуальном оборудовании, и графика на PS6 вряд ли будет заметно отличаться от графики на PS5.

Журналист заметил, что актуальная PlayStation 5 Pro является самой мощной приставкой от Sony. Он предположил, что с незначительными апгрейдом PS6 пользователей будет сложно убедить купить новую приставку за 550-700 фунтов стерлингов (57-74 тысячи рублей) — ожидаемая стоимость консоли Sony нового поколения.

Ричард Бреслин напомнил, что скачок в графике видеоигр между оригинальной PlayStation и PlayStation 2 был колоссальным, а затем он был все менее заметным.

«Мне кажется, что с каждым поколением консолей разрыв в общем качестве графики сокращается», — заявил автор.

В заключении специалист заявил, что если Sony не удастся придумать способ качественного улучшения графики, то ей придется удержать стоимость PS6 на уровне PS5.

Ранее стало известно, что студия CD Projekt RED выпустит полноценное продолжение Cyberpunk 2077 не раньше 2030 года. Это связано с тем, что разработчики создают для игры онлайн-режим.