Назван режиссер экранизации Sleeping Dogs

Индонезийский режиссёр Тимо Тьяджанто, снявший недавный боевик «Никто 2», возьмётся за постановку криминального боевика, который будет адаптацией видеоигры Sleeping Dogs. Об этом сообщил исполнитель главной роли и продюсер фильма Симу Лю, известный своими ролями в фильмах киновселенной Marvel. Черновой вариант сценария уже готов, но его автор не раскрывается.

Sleeping Dogs вышла в 2012 году, геймплейно была аналогом игры серии GTA, но местом действия был выбран Гонконг, а главным героем был полицейский под прикрытием Вай Шень, работающий внутри одной из триад. У экранизации по-прежнему нет ни студии-прокатчика, ни даже примерной даты выхода. Экранизация Sleeping Dogs так долго находилась в производстве, что в какой-то период главного героя должен был сыграть Донни Йен.

