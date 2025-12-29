RTX 5060 в тонком ноутбуке сравнили с RTX 5050 в полноразмерной модели

На YouTube-канале StealthGamer SG в одном из выпусков проверили, как в современных играх показывают себя RTX 5060 и 5050.

© Ferra.ru

В тестировании участвовали два ноутбука. Это MSI Cyborg 15- B2RWFKG-215IN и LENOVO LOQ 15- 83JE00U6IN.

MSI Cyborg 15- B2RWFKG-215IN оснащён процессором Intel Core 7 240H | 10cores 16threads | up to 5.2Ghz, оперативной памятью 16GB DDR5 5600Mhz Dual Channel, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060 GDDR7, TGP 55W, дисплеем 15.6" Full HD (1920x1080), 144 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel, накопителем 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4, операционной системой Windows 11.

LENOVO LOQ 15- 83JE00U6IN имеет процессор Intel i7 14700HX | 20cores 28threads | up to 5.5Ghz, ОЗУ 16GB DDR5 5600Mhz Single Channel, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, TGP 100W, дисплей 15.6" FHD (1920x1080) IPS Technology | 144 Hz Refresh Rate | 100pct. sRGB |Brightness: 300Nits Anti-glare, накопитель 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD, операционную систему Windows 11.

Всего запускалось 10 игр, все в 1080р.

God Of War Ragnarok шла с ультра-графикой и со средним FPS на уровне 76 к/с (RTX 5050, 100W) и 55 к/с (RTX 5060, 55W).

Horizon Forbidden West запускалась с пресетом Very High. Средняя частота кадров в этой игре составляла 54 к/с (5050) и 51 к/с (5060).

Dying Light The Beast тестировалась на настройках графики High. Средняя производительность здесь равнялась 54 к/с (5050) и 42 к/с (5060).

В игре Alan Wake 2 c графикой High средняя частота кадров была на уровне 41 к/с (5050) и 34 к/с (5060).

MAFIA: The Old Country шла с высоким пресетом. Средний FPS в этой игре составлял 51 к/с (5050) и 45 к/с (5060).

© StealthGamer SG

Ghost of Tsushima запускалась на настройках графики Very High. Средняя частота кадров в этой игре находилась в районе 62 к/с (5050) и 52 к/с (5060).

В игре Marvel's Spiderman 2 с графикой High в среднем удалось получить 60 к/с (5050) и 57 к/с (5060).

The Last of US II Remastered тестировалась с пресетом High. В среднем производительность здесь равнялась 74 к/с (5050) и 67 к/с (5060).

Silent Hill F шла с пресетом Quality. Средний FPS в этой игре составлял 33 к/с (5050) и 28 к/с (5060).

Игра Cyberpunk Phantom Liberty тестировалась с ультра-графикой. Средняя частота кадров здесь была на уровне 76 к/с (5050) и 44 к/с (5060).

Вывод

Разница между RTX 5050 (100W) и 5060 (55W) по среднему FPS в играх составила 23% (58 к/с и 47 к/с соответственно).