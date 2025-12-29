Компьютер с DDR4 2666 и 3200 МГц сравнили в играх

В объединённом выпуске YouTube-каналов GAMING BENCH и GAMING BENCH - RGB продемонстрировали, как в современных играх в Full HD показывают себя сборки с DDR4 2666 МГц и 3200 МГц.

© Ferra.ru

Тестовый стенд включал матплату Gigabyte Aorus master B550, процессор AMD Ryzen 5 5600x @ 4.6GHz, оперативную память XPG Spectrix D50 4x8GB DDR4 3600Mhz CL 18 Ram (Manully Set 2666Mhz and 3200Mhz in Bios), видеокарту Zotac Gaming RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 Twin Edge, накопитель Samsung 500GB SSD, корпус Build Case Thermaltake n26, операционную систему Windows 10 - Version 22H2, накопитель XPG S40G 512GB RGB M.2, блок питания XPG Pylon 650w 80 Plus Bronze.

Всего запускалось в 1080р 10 игр. Это Mafia The Old Country, Battlefield 6, ARC Raiders, Clair Obscur Expedition 33, Cyberpunk 2077, The Last Of Us Part 2, Silent Hill f, Marvel's Spider Man 2, The Last Of Us Part 1, Where Winds Meet.

Mafia The Old Country шла с пресетом Custom. Средняя частота кадров здесь находилась на уровне 84 к/с (2666 МГц) и 92 к/с (3200 МГц).

В Battlefield 6 на настройках графики Custom удалось в среднем получить 105 к/с в обоих случаях.

ARC Raiders тестировалась с графикой Medium. Средняя производительность в этой игре составляла 138 к/с (2666 МГц) и 144 к/с (3200 МГц).

Clair Obscur Expedition 33 шла с пресетом Medium. Средний FPS здесь был в районе 87 к/с (2666 МГц) и 92 к/с (3200 МГц).

В игре Cyberpunk 2077 на настройках графики Custom средняя частота кадров составляла 66 к/с (2666 МГц) и 69 к/с (3200 МГц).

© GAMING BENCH и GAMING BENCH - RGB

The Last Of Us Part 2 шла с графикой Custom. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 102 к/с (2666 МГц) и 117 к/с (3200 МГц).

Silent Hill f тестировалась на настройках графики Custom. В среднем здесь удалось получить 73 к/с (2666 МГц) и 77 к/с (3200 МГц).

Marvel's Spider Man 2 запускалась с пресетом Medium. Средний FPS находился в ней в районе 99 к/с (2666 МГц) и 106 к/с (3200 МГц).

В игре The Last Of Us Part 1 с графикой Medium средняя производительность составляла 88 к/с (2666 МГц) и 94 к/с (3200 МГц).

Where Winds Meet шла с пресетом Performance. В среднем частота кадров равнялась в этой игре 122 к/с (2666 МГц) и 139 к/с (3200 МГц).

Вывод

Увеличение частоты ОЗУ до 3200 МГц даст в FHD-играх прибавку 7% в среднем (96 к/с с 2666 МГц и 103 к/с с 3200 МГц).