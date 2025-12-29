Asus представила обновленный игровой монитор ROG Swift с 4K и 240 Гц

Asus анонсировала обновлённую версию своего флагманского игрового монитора — ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3. Новинка получила ряд улучшений, сохранив при этом знакомые характеристики.

Монитор оснащён 32-дюймовым экраном с разрешением 4K на базе QD-OLED. Он поддерживает частоту обновления 240 Гц и быстрое время отклика.

Главным нововведением стала специальная защитная плёнка Black Shield Film. По словам Asus, она «делает чёрный цвет более глубоким при ярком освещении» и «уменьшает фиолетовый оттенок» — он появляется у QD-OLED экранов. Экран также получил антибликовое покрытие и стал более устойчивым к царапинам.

Монитор теперь поддерживает DisplayPort 2.1, а также HDMI 2.1. Есть и разъём USB-C с зарядкой до 90 Вт.

Из прошлой версии перешли поддержка Nvidia G-SYNC, Dolby Vision, встроенный переключатель для работы с несколькими устройствами и функции защиты OLED-экрана. Также улучшена сертификация HDR.

Цена и дата начала продаж пока не объявлены.