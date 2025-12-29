Способную запускать игры с PS2 консоль Retroid Pocket 6 показали вживую

Retroid показала финальную версию портативной игровой консоли Retroid Pocket 6. После непростого старта устройство «полностью готово». Первые поставки начнутся в «ближайшее время», пишут СМИ.

© Ferra.ru

Производитель опубликовал фотографии готового устройства в чёрном и оранжевом цветах, а также видео с реальным игровым процессом. На них видно, что консоль способна запускать игры с PlayStation 2.

Retroid Pocket 6 предназначена для также для запуска игр с классических консолей Nintendo.

© Retroid

Путь к релизу, впоминают СМИ, был «непростым». Пользователи раскритиковали первоначальный дизайн, на что компания решила внести изменения. В итоге покупателям дали выбор: размещение крестовины или аналогового стика в верхней левой части корпуса.

Дополнительные сложности возникли из-за дефицита памяти на рынке. Из-за этого Retroid раньше времени завершила «акцию» с заниженной ценой. Вместо обещанных 209 долларов до января, цена выросла до стандартных 229 долларов. При этом характеристики остались без изменений: процессор Snapdragon 8 Gen 2, до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенного хранилища с возможностью расширения картой памяти.