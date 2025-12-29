По Atomic Heart выпустили конструктор типа Lego с Близняшкой

Бренд сборных моделей «Рубрик» и студия Mundfish анонсировали совместный продукт — конструктор, посвященный роботу-балерине Близняшке из игры Atomic Heart. Прототип для набора был выбран по итогам голосования в Telegram-канале компании.

© Atomic Heart

В комплект входит 677 деталей, позволяющих собрать одну фигуру знаменитого антагониста. Для создания второй сестры потребуется приобрести дополнительный экземпляр набора. Помимо основного модельного ряда, производитель включил в коробку сменные когти, тематическую подставку, инструкцию и стилизованную банку советской сгущенки — игрового предмета для усиления характеристик.

Стоимость новинки на маркетплейсах составляет 5990 рублей.

Сама игра Atomic Heart была выпущена в феврале 2023 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, а также Xbox Series X/S.

Действие игры происходит в альтернативном СССР, в котором страна вышла на массовое производство роботов, обслуживающих население. Главный герой – майор Нечаев – агент советской разведки, прибывший на предприятие по производству роботов под кодовым названием «3826» в Казахской ССР.

