В Сеть слили подробности о BioShock 4

Портал MP1st обнародовал подробности о долгожданной игре BioShock 4, разрабатываемой студией Cloud Chamber. Согласно слитым материалам, действие игры развернется в антарктическом городе Борей, что подтверждает более ранние утечки. Ключевыми элементами окружения станут заснеженные ландшафты и каньоны.

© Газета.Ru

Среди локаций фигурируют зона под названием «Солария» и казино, где, судя по всему, игроков ждет масштабная битва. В материалах отсутствуют упоминания сплайсеров — главных противников из первых частей франшизы. Однако журналисты обратили внимание на название Male Flusher, которое может указывать на новую разновидность мутантов.

Из оригинальной дилогии в проект может вернуться вещество «АДАМ», дающее сверхспособности. На одном из изображений присутствует золотая статуя мужчины, держащего шар в манере Атласа, — вероятно, это ключевой антагонист. Также в кадрах замечен персонаж в строгом сером костюме и галстуке, являющийся либо протагонистом, либо NPC.

Разработка BioShock 4 ведется уже более десяти лет. Прежде сообщалось о серьезных кадровых сокращениях в команде, что указывает на непростой производственный процесс.

Информации о дате релиза проекта по-прежнему отсутствует.

Ранее консоли Nintendo Switch 2 предрекли повышение цены в 2026 году.