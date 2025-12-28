Nafany прокомментировал замену chopper в составе Team Spirit по CS 2

Бывший капитан AMKAL Esports Владислав nafany Горшков высказался о перестановках в составе Team Spirit по CS 2 и прокомментировал критику в адрес Леонида chopper Вишнякова. По мнению игрока, ответственность за стиль и ключевые решения в команде лежит прежде всего на тренере Сергее hally Шаваеве, а не на капитане.

Люди вроде Mauisnake, которые никогда не работали в системе команды и не понимают, как это работает, много говорят, ничего не понимая. Например, что Boombl4 придёт и всё изменит. Либо chopper где-то плохо коллил. В нормальных командах это всё не так работает. Ключевые решения принимает тренер, а не капитан. В абсолютном большинстве команд так.

Он подчеркнул, что chopper вносил серьёзный вклад в игру Spirit, однако именно тренер формировал общую концепцию.

Лёня красавчик, даёт много импакта. Он вносит свою лепту, но игру строил не он. То, как играет Spirit, — это решение hally, а не chopper.

Заявление nafany прозвучало на фоне слов аналитика Алекса Mauisnake Элленберга, который ранее предложил заменить chopper на Boombl4 после неудачи Spirit на мэйджоре.

Напомним, 18 декабря Spirit действительно пошла на изменения: капитанский слот занял Борис magixx Воробьёв.