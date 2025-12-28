Серверы Rainbow Six Siege отключили после масштабного взлома

Компания Ubisoft сообщила об отключении игровых серверов и внутриигрового магазина в онлайн-шутере Rainbow Six Siege. Такое решение разработчики приняли после масштабного взлома.

Ранее игроки в шутер сообщили, что на их аккаунты внезапно пришли большие суммы внутриигровой валюты. Хакеры также открыли бесплатный доступ к различным предметам. После этого некоторые аккаунты были заблокированы.

При этом, в Ubisoft отметили, что разработчики не будут банить игроков за использование бесплатных кредитов и масштабные блокировки не связаны с инцидентом. Они также оформят возвраты на все транзакции, совершённые после взлома.

В компании заявили, что прилагают все усилия, чтобы решить эту проблему и дать игрокам возможность снова зайти в Rainbow Six Siege. Когда будет возобновлена работа серверов, пока неизвестно.