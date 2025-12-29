Хакеры взломали Tom Clancy's Rainbow Six Siege X и подарили игрокам миллиарды

В онлайн-шутере Tom Clancy's Rainbow Six Siege X произошел масштабный технический сбой, после которого геймеры начали массово сообщать о появлении на своих аккаунтах миллиардов единиц донатной и внутриигровой валюты. Сообщения об этом появились на форумах и сообществах по игре в соцсетях.

© Газета.Ru

Параллельно в сообществе появились жалобы на блокировки аккаунтов. По словам игроков, под санкции попадали профили с необычными никнеймами, включая фразы, предположительно адресованные разработчикам. В частности, один из заблокированных аккаунтов носил имя: «We stopping this for now. Have a nice night everyone at Ubisoft!» (рус. — «На этом мы пока остановимся. Всем приятного вечера в Ubisoft!»).

Игроки предполагают, что злоумышленникам удалось получить доступ к серверной инфраструктуре Rainbow Six Siege X. Предположительно, хакеры могли воспользоваться административными инструментами, что позволило им менять никнеймы пользователей и вмешиваться в систему начисления валюты.

На фоне инцидента Ubisoft оперативно отключила серверы игры. В компании заявили, что изучают причины произошедшего и работают над устранением последствий сбоя. Официальных комментариев о возможной утечке данных или масштабах взлома не было.

Ранее сообщалось, что EGS бесплатно и навсегда дарит кооперативную игру Cassette Beasts.