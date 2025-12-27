Aurora Gaming заменила jottAAA на Soulfly в составе по CS 2

Киберспортивная организация Aurora Gaming объявила об изменениях в составе по Counter-Strike 2. Команду покинул турецкий рифлер Самет jottAAA Коклу. Его место в основном ростере занял Джанер Soulfly Кешичи.

Представители клуба отметили, что перестановки необходимы для дальнейшего прогресса коллектива. Коклу переведён в запас и открыт для предложений. В официальном заявлении менеджмент поблагодарил киберспортсмена за совместную работу: вместе с jottAAA команда стала чемпионом турнира PGL Masters Bucharest 2025 и заняла второе место на Esports World Cup 2025.

Новичком состава стал 21-летний Джанер Soulfly Кешичи, который ранее выступал за Fire Flux (73-е место в мировом рейтинге). Индивидуальная статистика игрока выше, чем у предшественника: рейтинг Soulfly в 2025 году составляет 1,12, тогда как показатель jottAAA зафиксирован на отметке 1,02.

Самет Коклу подтвердил, что находится в поиске нового клуба. По слухам, игрок может продолжить карьеру в турецкой организации Eternal Fire. Коклу выступал за Aurora Gaming с начала 2025 года.

Актуальный состав команды выглядит следующим образом: