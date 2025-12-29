Графические процессоры AMD RDNA 5 вряд ли выйдут раньше 2027

По словам инсайдера отраслевого инсайдера Kepler_L2, новая графическая архитектура AMD RDNA 5 дебютирует как минимум в середине 2027 года. Он отметил, что существуют предположения о переносе производства будущих графических процессоров в Samsung Foundry.

© Ferra.ru

Однако инсайдер опроверг сообщения о том, что в RDNA 5 будут использоваться 2-нм или 4-нм технологические процессы Samsung. Вместо этого чипы уже прошли стадию производства в TSMC, используя усовершенствованный 3-нм техпроцесс N3P.

AMD официально ещё не подтвердила информацию о своих видеокартах для настольных компьютеров следующего поколения. В опубликованных компанией «дорожных картах» представлены только новые игровые GPU, в которых особое внимание уделяется трассировке лучей и возможностям искусственного интеллекта, но не упоминается название RDNA 5 и не указаны конкретные даты выпуска.

Одним из заметных общественных проектов является сотрудничество AMD и Sony, известное как Project Amethyst. Эта инициатива направлена на разработку ядер Radiance для трассировки лучей, а также нейронных сетей для ускорения графики с помощью ИИ. Ожидается, что эти технологии найдут применение как в настольных видеокартах, так и в будущих консольных системах на базе SoC.

Как отмечает портал Notebookcheck, большая часть доступной информации о RDNA 5 получена в результате утечек. Сообщается, что внутреннее кодовое название — GFX13, а различные конфигурации кристаллов отличаются количеством вычислительных блоков и расположением памяти. Также упоминается поддержка HDMI 2.2, хотя официальные спецификации не были опубликованы.

Среди потенциальных причин задержки запуска RDNA 5 — нехватка ресурсов и рост затрат, связанных с памятью, что может осложнить внедрение новых настольных видеокарт в ближайшей перспективе.