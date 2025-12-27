У игроков Escape from Tarkov начали обнуляться аккаунты

Игроки шутера Escape from Tarkov массово столкнулись со взломом учётных записей. По слухам, хакерские группы воспользовались уязвимостью в системе безопасности, чтобы удалить учётные записи, даже защищённые двухфакторной аутентификацией (2FA). Это нарушение указывает на серьёзные недостатки в безопасности сервисов Battlestate Games. Дискуссия на эту тему разгорелась, в том числе в соцсети Reddit.

Также пострадали известные стримеры, такие как Доктор Лупо, который подвергся взлому во время прямой трансляции. Весь прогресс игроков был стёрт, а их аватары были заменены оскорбительными QR-кодами.

Генеральный директор Battlestate Games Никита Буянов объявил в соцсетях, что компания принимает меры для разрешения сложившейся ситуации. При этом на данный момент официального заявления от компании не поступало, и игроки вспоминают об аналогичном крупномасштабном инциденте с потерей данных в августе 2024 года, вызванном техническим сбоем.