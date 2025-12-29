Вышел первый трейлер китайского аналога Call of Duty - The Defiant

Китайская студия Haotang Technology совместно с издателем 4Divinity представили на YouTube первый полноценный геймплейный трейлер шутера от первого лица The Defiant. Действие игры разворачивается на Восточном фронте во времена Второй мировой войны, а ролик демонстрирует ключевые моменты одиночной кампании.

Ролик продолжительностью более шести минут показывает бойцов сопротивления в боях с японскими войсками на заснеженных лесных тропах, горных дорогах и разрушенных деревнях за линией фронта. Разработчики позиционируют проект как кинематографичный, достоверный рассказ о жертве и мужестве во времена войны.

Особое внимание уделено исторической точности: в игре представлены реальные образцы вооружения, включая винтовку Ханьян, пистолет Маузер и пулемет MP18. Каждое оружие воссоздавалось с нуля на основе музейных экспонатов и архивных чертежей.

На данный момент The Defiant не имеет объявленной даты релиза и списка поддерживаемых платформ, кроме ПК — страница игры уже существует в Steam. Тем не менее проект уже вызывает интерес у аудитории и экспертов как потенциальный конкурент серии Call of Duty, а по атмосфере его сравнивают с серией Medal of Honor.

