Представлен мощный мини-ПК Rank M1A Pro+ с оперативной памятью 128 ГБ

Компания Acemagic объявила о начале продаж своего нового мини-ПК Tank M1A Pro+ на базе процессора Ryzen AI Max+ 395. Это самая мощная модель линейки и первый мини-ПК компании с использованием данного APU, сообщает iXBT.

Новинка может похвастаться компактными габаритами 167х167х161 мм, что соответствует объему 4,5 литра, и весом всего 2 кг, что облегчает переноску компьютера. Производитель сравнивает Tank M1A Pro+ с баскетбольным мячом, подчеркивая сочетание компактности и высокой производительности.

Мини-ПК оснащен современными модулями Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, тремя слотами для SSD и поддержкой до 128 ГБ оперативной памяти. Процессор может работать в трех режимах мощности — 70, 100 и 140 Вт, — что позволяет адаптировать производительность под различные задачи.

Стоимость новинки составляет $2500 (около 194,2 тыс. руб.) для первых покупателей, тогда как стандартная цена модели с максимальной конфигурацией (128 ГБ ОЗУ и SSD 2 ТБ) составит $3300 (около 256,3 тыс. руб.). При этом только память в компьютере оценивается примерно в $1300–1500.

