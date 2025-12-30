Компьютер американца сгорел из-за разъема питания NVIDIA GeForce 5090

Пользователь Reddit рассказал, как у его видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 произошло возгорание разъема питания, в результате чего были повреждены не только кабель и коннектор, но и соседние компоненты компьютера.

По словам геймера, видеокарта проработала около девяти месяцев в паре с блоком питания PowerSpec PS 1050 GFM ATX 3.1, приобретенным специально под RTX 5090. До этого блок не использовался с другими видеокартами. Инцидент произошел внезапно: сначала появился характерный запах гари, после чего пользователь заметил открытое пламя внутри корпуса.

В результате возгорания разъем 12V-2х6 расплавился и буквально вплавился в коннектор видеокарты. Повреждения получили и элементы системы жидкостного охлаждения процессора. Пользователь отметил, что применял комплектный кабель питания, который поставлялся вместе с блоком, и не использовал переходники.

По его словам, публикация с описанием инцидента была удалена с официальной площадки Nvidia, после чего он решил поделиться информацией на Reddit. В комментариях другие пользователи обратили внимание на возможные проблемы с качеством блока питания. Указывается, что PowerSpec — это бренд американского ретейлера MicroCenter, а сами устройства представляют собой ребрендированные бюджетные модели китайского производства. Аналогичные блоки ранее получали неоднозначные оценки в обзорах профильных изданий, включая Tom's Hardware.

