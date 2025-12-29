В магазине PlayStation заметили игру, созданную ИИ и копирующую Astro Bot

Пользователи PlayStation обратили внимание на новую игру в PlayStation Store, которая выглядит как явная копия популярного проекта Astro Bot. Игра называется Astrofix Galaxy Quest и, по мнению игроков, создана с “активным использованием” ИИ и “минимальными усилиями со стороны разработчиков”.

© Ferra.ru

Проект заметили пользователи Reddit. В описании Astrofix рассказывается о маленьком роботе-ремонтнике с «большим сердцем», который должен спасти галактику, собирая фрагменты и восстанавливая разрушенные миры. Описание, стиль и даже имя главного героя сильно напоминают Astro Bot. Выход игры заявлен на 2026 год.

Разработчиком указана студия Witenova Studio из Эстонии. При этом Astrofix — не единственный сомнительный проект компании. Среди других игр — хоррор с персонажем, похожим на Уэнсдэй из одноименного сериала Netflix.

Sony в прошлом удаляла подобные проекта, но проблема осталась.