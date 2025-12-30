Игровая портативная консоль Mangmi получила необычные магнитные модули

Компания Mangmi раскрыла новые детали о портативной консоли Pocket Max, ориентированной на геймеров, активно эксплуатирующих игровые устройства. Ключевой особенностью модели станут сменные магнитные модули с кнопками и крестовиной, которые можно будет быстро заменить без разборки корпуса, о чем разработчики рассказали на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

© Газета.Ru

Официально известно, что Pocket Max получит безрамочный 7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, а чип Qualcomm Snapdragon 865, который использовался во флагманских смартфонах 2020 года. Также компания опубликовала короткий демонстрационный ролик, в котором показала модульную конструкцию органов управления.

Решение вызвало неоднозначную реакцию в сообществе. Часть пользователей считает, что съемные элементы неизбежно повлияют на итоговую стоимость устройства, а выбор не самого актуального чипа выглядит спорно на фоне премиального экрана.

В самой Mangmi, судя по всему, делают ставку на практичность: сменные модули рассчитаны на геймеров, у которых из-за активного использования быстрее изнашиваются кнопки и крестовина. В таком случае их можно будет оперативно заменить или установить альтернативные варианты без обращения в сервис.

