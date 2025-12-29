Lenovo готовит ноутбук с моторизованным поворотным экраном

Lenovo представит на выставке CES 2026 ноутбук ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist с необычным шарниром с электроприводом, позволяющим автоматически разворачивать дисплей. Об этом сообщает Windows Latest.

Сам формат поворотного экрана не является новинкой, однако в данном случае Lenovo реализовала механизм с мотором — пользователь сможет автоматически переводить дисплей в нужное положение без физического усилия. Ранее компания уже демонстрировала концепт подобного устройства, а теперь готовит его к коммерческому релизу.

Модель будет оснащаться процессорами Intel Core Ultra 300-го поколения и 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,8K. Также заявлены аккумулятор емкостью 75 Вт*ч, 10-мегапиксельная веб-камера, два порта Thunderbolt 4 и аудиосистема с четырьмя динамиками. Масса ноутбука составит около 1,4 кг.

На CES 2026 Lenovo также должна показать трансформеры ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition и ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition, необычный моноблок ThinkCentre X AIO Aura Edition с 27,6-дюймовым экраном с почти квадратным соотношением сторон 16:18 и другие устройства.

