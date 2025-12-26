Где найти чертеж «Бури» в Arc Raiders: гайд

«Буря» — эпическая штурмовая винтовка в Arc Raiders, которая хорошо справляется как с роботами, так и с враждебно настроенными рейдерами. Но для того, чтобы заполучить ее, нужно найти чертеж для сборки оружия. Портал gamerant.com рассказал, где его искать.

© Steam

Ночные рейды в Погребенном городе — пожалуй, один из лучших способов разжиться редкими чертежами. Перед тем, как выбираться на рейд, подумайте: возможно, стоит отправиться вообще без снаряжения, чтобы получить один безопасный карман. Так вы сможете сразу же сдаться, если появитесь посреди уже начавшегося матча. Поздний спаун не идеален для поиска чертежей, поскольку самые выгодные локации уже будут обысканы.

Ниже — список всех локаций, где можно наткнуться на чертеж «Бури» в ночном рейде в Погребенном городе.

Апартаменты Грандиозо . В этой локации есть две почти одинаковых многоэтажных высоки. Постарайтесь обыскать как можно квартир и проверяйте все доступные ящики. После зачистки одного здания можно перебежать в другое по мосту на крыше.

. В этой локации есть две почти одинаковых многоэтажных высоки. Постарайтесь обыскать как можно квартир и проверяйте все доступные ящики. После зачистки одного здания можно перебежать в другое по мосту на крыше. Здание у заброшенного лагеря на шоссе . Пройдите внутрь и взломайте одну из двух забаррикадированных дверей. Внутри вы найдете несколько ящиков, а внутри почти наверняка будет ценный лут.

. Пройдите внутрь и взломайте одну из двух забаррикадированных дверей. Внутри вы найдете несколько ящиков, а внутри почти наверняка будет ценный лут. Аптека на Плаза-роза . Посреди Плазы находится точка эвакуация, а к северу от нее — аптека. В здании есть запертая дверь, которую можно взломать, чтобы обчистить все три этажа. Не обращайте внимания на предметы на полках — ищите контейнеры и белые ящики.

. Посреди Плазы находится точка эвакуация, а к северу от нее — аптека. В здании есть запертая дверь, которую можно взломать, чтобы обчистить все три этажа. Не обращайте внимания на предметы на полках — ищите контейнеры и белые ящики. Красная башня . На втором этаже башни есть шкафчики и, возможно, один запертый шкафчик безопасности. В них можно найти чертежи.

. На втором этаже башни есть шкафчики и, возможно, один запертый шкафчик безопасности. В них можно найти чертежи. Дома Санта Мария . Доберитесь до домов и поднимитесь на крышу — там будут люки, которые ведут на чердак. А внутри них есть шкафчики и, возможно, запертый контейнер.

. Доберитесь до домов и поднимитесь на крышу — там будут люки, которые ведут на чердак. А внутри них есть шкафчики и, возможно, запертый контейнер. Здание космических путешествий. Желанная локация, которую всегда обыскивают первым делом в каждом матче. Поскольку здание большое, лучшее место для поиска чертежей — шкафчики на первом и ящики на шестом этаже.

За один матч вы доберетесь максимум до двух из этих локаций, т.к. большая часть остальных уже будет пустой. Загрузившись в матч, всегда проверяйте по карте, где вы находитесь, чтобы понять, до какой локации можно добежать быстрее.