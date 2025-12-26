Последние сборки Windows 11 и SteamOS сравнили в играх

При оценке игрового потенциала обычно акцент делается на процессорах, видеокартах, объёме оперативной памяти и системах охлаждения. Однако издание Ars Technica решило исследовать утверждение о превосходстве SteamOS над Windows в плане игровых возможностей.

Для проверки этой гипотезы специалисты издания протестировали актуальные версии обеих операционных систем. Тестовая конфигурация включала компьютер с процессором Ryzen 7 7700X и четырьмя видеокартами AMD – Radeon RX 7600, RX 7600 XT, RX 6800 и RX 9070. Цель эксперимента состояла в определении ожидаемой производительности будущих устройств Steam Machine, оснащённых видеоподсистемой с 8 ГБ памяти.

Результаты показали, что SteamOS 3.9 чаще сталкивается с ограничениями по объёму видеопамяти. Игры Returnal, Forza Horizon 5 и Cyberpunk 2077 с активированной трассировкой лучей демонстрируют значительное снижение частоты кадров. При этом в Windows 11 версии 25H2 та же видеокарта RX 7600 обеспечивает производительность, которая на 60-70% выше. Модель с 16 ГБ памяти (RX 7600 XT) практически нивелирует различия в производительности между платформами.

Тем не менее преимущество одной ОС над другой сильно варьируется в зависимости от конкретного проекта. Например, в Borderlands 3 Windows стабильно работает на 20–30% быстрее, в то время как в Assassin’s Creed Valhalla и во многих сценариях без трассировки ОС от Valve демонстрирует сопоставимые показатели. Интересная картина наблюдается при использовании интегрированной графики.

На Radeon 780M и высокопроизводительной RX 8060S SteamOS неожиданным образом опережает Windows – даже в играх с трассировкой лучей Linux-версия может обойти конкурента, а в остальном тестировании обеспечивает более стабильную частоту кадров.

Valve признаёт нехватку видеопамяти и приступила к работе над оптимизацией менеджера памяти в SteamOS. Эти изменения крайне важны, поскольку ожидается, что новые Steam Machine получат всего 8 ГБ видеопамяти. Кроме того, Valve разрабатывает обновления для драйверов, Proton и системы энергопитания, чтобы сократить проблемы при запуске требовательных игр и повысить эффективность работы дискретных графических карт.

