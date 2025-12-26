Hisense представила игровой монитор-Smart TV с mini-LED и режимом 4K 160 Гц

Hisense представила игровой монитор 32GX, который выделяется mini-LED-подсветкой, поддержкой двух режимов отображения и встроенной системой Smart TV. Об этом сообщает ITHome.

© Газета.Ru

Монитор оснащен 31,6-дюймовой панелью с 2304 зонами локального затемнения. Новинка поддерживает переключение между режимами 4K при 160 Гц и Full HD при 320 Гц, что позволяет адаптировать его под разные сценарии использования — от киберспорта до просмотра контента. Пиковая яркость достигает 2000 нит. Также заявлена 10-битная цветопередача и охват 98% цветового пространства DCI-P3.

За работу Smart TV отвечает чип MediaTek 9655, дополненный 4 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 ГБ. Монитор поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 и Bluetooth, а также оснащен встроенной акустикой с отдельным аудиочипом.

Отмечается наличие разъемов USB-C, USB-A, DisplayPort и HDMI 2.1, а также подставки с регулировкой высоты, угла наклона и поворота экрана.

На китайском рынке стоимость Hisense 32GX составляет 5999 юаней (около 66,4 тыс. руб.).

Ранее Sony выпустила механические часы в стиле консоли PlayStation 1.