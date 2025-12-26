GTA V для PS5 оказалась первой по количеству проданных копий в 2025 году

В 2025 году самыми популярными играми у россиян стали GTA V и EA Sports FC — об этом сообщила компания М.Видео, подведя итоги продаж физических копий.

Лидером по выручке стала EA Sports FC 25 для PlayStation 5. Версия для PS4 заняла четвертое место, а EA Sports FC 26 замкнула топ-5.

При этом GTA V для PS5 оказалась первой по количеству проданных копий и второй по выручке — игра продолжает отлично продаваться даже спустя 12 лет после оригинального релиза, на фоне ожиданий GTA VI в 2026 году.

Третье место занял UFC 5, а следом расположились The Last of Us Part 2 Remastered и Marvel’s Spider-Man 2. В десятку также вошли Mortal Kombat 11 Ultimate, It Takes Two и Gran Turismo 7.

По суммарным продажам серий EA Sports FC более чем вдвое опередила конкурентов. Далее идут Mortal Kombat и GTA. В М.Видео отметили устойчивый интерес россиян к спортивным симуляторам, крупным франшизам и сюжетным приключениям.