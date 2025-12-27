Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, декабрь 2025

2025 год в игровой индустрии подходит к концу — никаких громких премьер теперь можно не ждать как минимум до конца января. А мы, тем временем, собрали последнюю в этом году подборку бесплатных игр на выходные.

В Epic Games Store в честь новогодних праздников ежедневно раздают новые игры, и сегодня пришел черед Disco Elysium — The Final Cut. Одна из самых высокооцененных CRPG последних лет вряд ли нуждается в представлении. Любой, кто любит отлично написанные ролевые игры, но почему-то до сих пор не играл в Disco Elysium, может воспользоваться шансом и забрать игру бесплатно до 19:00 26 декабря!

Серия паззлов 100 Cats на этот раз заглянула в Китай. В 100 Cats Lost in China игрок может отыскать спрятанных котиков среди живописных пейзажей страны, а потом раскрасить картинку, следуя простым инструкциям. Поклонникам медитативных головоломок, как обычно, стоит обратить внимание.

Новогодний детектив в духе черной комедии. В Yuletide Regicide циничной журналистке и ее напарнику, детективу-скелету, предстоит расследовать важнейшее дело — убийство Санта-Клауса. А попутно герои выяснят все детали о том, как работает мастерская Санты, почему оленья упряжка летает и так ли хорош брак между мистером и миссис Клаус.

Наконец, в Steam вышла демоверсия Dead Weight: пошаговой тактике в сеттинге стимпанка. Игроку предстоит стать капитаном команды воздушных пиратов, которые путешествуют по миру на летающем корабле от острова к острову, чтобы рано или поздно одолеть богов.