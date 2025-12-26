Sony выпустила часы в стиле PlayStation 1 в честь 30-летия консоли

Компания Sony представила лимитированную серию механических часов PlayStation Watch, созданную совместно с производителем Anicorn к 30-летию консоли PlayStation. Всего будет выпущено 300 экземпляров по цене $780 (примерно 61 000 рублей по курсу на 26 декабря 2025 года, – «Газета.Ru»), поставки начнутся в середине 2026 года. Об этом сообщает издание Gizmochina.

© Газета.Ru

Дизайн аксессуара полностью стилизован под первую PlayStation 1995 года. Корпус из нержавеющей стали выполнен в характерном сером оттенке, а метки на циферблате заменены символами кнопок контроллера — треугольником, кругом, крестиком и квадратом. Стрелки имитируют клавиши Start и Select, а ремешок украшен цветными обозначениями джойстика.

Часы оснащены автоматическим механизмом Miyota 939, который не требует батареи и работает за счёт движения запястья. Запас хода составляет 42 часа.

Уже сейчас на вторичном рынке, в частности на Ebay, появились объявления о продаже модели по цене около $2500 (почти 200 000 рублей).

Ранее стало известно, сколько бесплатных игр в 2025 году раздали Xbox и Sony.