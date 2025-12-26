РКН не ограничивает работу Twitch в России

Роскомнадзор опроверг сообщения о том, что стриминговая платформа Twitch блокируется в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

© Газета.Ru

«В настоящее время Роскомнадзор не ограничивает работу данного сервиса», – цитирует агентство ответ Роскомнадзора.

Информация о возможной блокировке Twitch в России начала появляться в соцсетях на этой неделе. В частности, о «скрытой» блокировке сообщил один из стримеров – drakeoffc. По его словам, он столкнулся с недоступностью сервиса, решил узнать причины проблемы у своего интернет-провайдера, и провайдер заявил о поступлении распоряжения на блокировку Twitch.

«К сожалению, Роскомнадзор не все блокировки выкладывает. Нам пришел запрос на блокировку, и мы ничего не можем с этим сделать», – пересказал drakeoffc свой диалог с провайдером.

Twitch – это онлайн-платформа для трансляции видеоконтента в режиме реального времени (стриминга). Изначально сервис был ориентирован на трансляции компьютерных игр, в том числе геймплея и киберспортивных турниров. У Twitch более 240 млн активных пользователей в месяц.

Ранее Роскомнадзор заявил, что не блокировал сервис для слабовидящих Be My Eyes.