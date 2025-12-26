Стоит ли гоняться за «более отборными» процессорами

Эксперт YouTube-канала "Мидий" сравнил разные ревизии процессоров Ryzen 5 7500F и Ryzen 7 7700. Вот чем они на самом деле отличаются друг от друга.

© Ferra.ru

Тестовый стенд включал процессор 7500F/7700, матплату Asrock B650M PG Lighting, видеокарту RTX 5060, оперативную память 32 ГБ ОЗУ Adata XPG, кулер Cryorig R1.

Ревизия процессора - это версия всего чипа. В том числе ядро, система питания, контроллер памяти, другие компоненты.

Ryzen 5 7500F представляет собой фактически Ryzen 5 7600, но без встроенной графики и с немного другими частотами.

Тестирование проводилось в двух хорошо оптимизированных играх. Это Cyberpunk 2077 и God of War.

© Мидий

Вывод

Первая ревизия процессора 7500F запускалась с максимальной частотой 5300 МГц. Процессор второй ревизии в играх был стабильным и запускался уже на 5500 МГц по всем ядрам. Соответственно, он показал чуть лучше результат, чем первая ревизия.

Ryzen 7700 первой ревизии без проблем выдерживает на 5500 МГц Cyberpunk и God of War. У второй ревизии результат был несколько хуже, но это можно списать на "Кремниевую лотерею".

В целом количество SMD-компонентов в обеих ревизиях было одинаковым, просто с подложки процессора убрали неиспользуемые контактные дорожки. Никаких "порезанных" версий процессоров тоже не было. Сама по себе ревизия ничего не гарантирует. Даже модели из одной партии могут вести себя по-разному. Всё упирается по итогу в конкретный экземпляр.