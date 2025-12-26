Intel Core Ultra 7 270K Plus оказался на 10% быстрее Ultra 7 265K в PassMark

В базе тестов PassMark засветился процессор Intel Core Ultra 7 270K Plus. По первым результатам он оказался заметно быстрее Core Ultra 7 265K.

© Ferra.ru

В многоядерном тесте CPU Mark новинка набрала около 64 360 баллов против 58 700 у Ultra 7 265K — прирост составляет примерно 9–10%. В однопоточном режиме разница скромнее: около 3% в пользу 270K Plus (5075 против примерно 4920 баллов).

Такой рост объясняется конфигурацией. Ultra 7 270K Plus получил 24 ядра (8 P-ядер + 16 E-ядер) вместо 20 ядер у 265K, а также увеличенный объем кэша — фактически процессор приблизился по характеристикам к Core Ultra 9 285K.

© Wccftech

По результатам PassMark он уже «дышит в спину» старшей модели, уступая ей лишь несколько процентов. Пока в базе PassMark зафиксированы результаты всего двух образцов, поэтому финальные цифры еще могут измениться.

Ожидается, что линейку Arrow Lake Refresh официально представят на CES 2026 — тогда же станет ясно, насколько стабильным окажется этот прирост в реальных задачах.