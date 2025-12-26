Видеокарты NVIDIA сильно подорожают уже в феврале 2026 года

Инсайдеры с форума Board Channels сообщили о скором росте цен на видеокарты NVIDIA и AMD на фоне продолжающегося кризиса на рынке DRAM.

© Ferra.ru

По их данным, NVIDIA уже провела небольшую корректировку цен в декабре 2025 года, однако основное подорожание запланировано на февраль 2026-го.

Именно тогда у компании начнется новый финансовый квартал. До его старта NVIDIA предпочитает не менять официальную ценовую политику, чтобы не ухудшать показатели игрового подразделения в отчетности.

AMD, напротив, намерена действовать быстрее. Источники утверждают, что первые серьезные повышения цен на игровые видеокарты стартуют уже в январе.

Это связано с особенностями финансового календаря компании, где IV квартал включает октябрь, ноябрь и декабрь. При этом январское подорожание станет лишь первым этапом — в течение 2026 года ожидается еще несколько раундов роста цен на GPU.