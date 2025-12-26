Amazon подарила клиенту десятки SSD, которые отправила по ошибке

Пользователь соцсети Reddit рассказал, что приобрел два SSD-накопителя Samsung 9100 PRO на платформе Amazon, однако получил сразу две коробки с накопителями вместо двух отдельных устройств. Общая стоимость лишних товаров составила около шести тысяч долларов (473,9 тысячи рублей — прим. «ВМ»). Мужчина связался с представителями компании, но ему сообщили, что он может оставить товар себе.

© Вечерняя Москва

Сейчас покупатель планирует перепродать часть накопителей или собрать NAS-хранилище, ориентированное на SSD, передает портал Videocardz.

19 октября стало известно, что житель Японии обманул службы доставки еды и на протяжении двух лет питался бесплатно. Мужчина заказывал еду с бесконтактной доставкой, а затем заявлял, что не получил заказ, в результате чего ему возвращали деньги. Чтобы компания не раскрыла его обман, он создал 124 аккаунта на сервисе доставки под вымышленными именами, использовал разные сим-карты для входа, а затем быстро удалял аккаунты. Сумма еды, которую он заказал бесплатно, превысила два миллиона рублей.